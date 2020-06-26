В Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью

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Число совершённых детьми преступлений в Курганской области увеличилось на 41,7% и достигло 221. Рост отмечен за пять месяцев, из которых большую часть времени в регионе действовал карантин.
В Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«У 80% участников преступлений досуг не был организован. Бесконтрольность, незанятость способствует совершению подростками противоправных деяний», — заявили в ведомстве.

Как полагают в управлении, подростки совершают повторные преступления из-за «гуманизации наказаний». В 2020 году был осуждён 151 ребёнок, из этого числа 46 совершили преступления повторно.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году.

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