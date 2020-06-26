В Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
«У 80% участников преступлений досуг не был организован. Бесконтрольность, незанятость способствует совершению подростками противоправных деяний», — заявили в ведомстве.
Как полагают в управлении, подростки совершают повторные преступления из-за «гуманизации наказаний». В 2020 году был осуждён 151 ребёнок, из этого числа 46 совершили преступления повторно.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году.