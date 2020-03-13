В Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году

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На заседании Калининградской областной думы депутаты заслушали доклад начальника управления МВД России по региону Игоря Илларионова о работе ведомства в 2019 году.
В Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

«За прошедший год раскрыто 6616 преступлений, что на 5% больше, чем годом ранее. Общая раскрываемость возросла с 50,3 до 51,4% (на 1,1%)», — сказал Илларионов.

В 2019 году зафиксирован резкий рост числа преступлений против собственности, совершённых с использованием высоких технологий.

Количество преступлений, совершённых подростками, сократилось на 12,5%.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.

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