В Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
«За прошедший год раскрыто 6616 преступлений, что на 5% больше, чем годом ранее. Общая раскрываемость возросла с 50,3 до 51,4% (на 1,1%)», — сказал Илларионов.
В 2019 году зафиксирован резкий рост числа преступлений против собственности, совершённых с использованием высоких технологий.
Количество преступлений, совершённых подростками, сократилось на 12,5%.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.