В Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году

На заседании Калининградской областной думы депутаты заслушали доклад начальника управления МВД России по региону Игоря Илларионова о работе ведомства в 2019 году.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

«За прошедший год раскрыто 6616 преступлений, что на 5% больше, чем годом ранее. Общая раскрываемость возросла с 50,3 до 51,4% (на 1,1%)», — сказал Илларионов.

В 2019 году зафиксирован резкий рост числа преступлений против собственности, совершённых с использованием высоких технологий.

Количество преступлений, совершённых подростками, сократилось на 12,5%.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.