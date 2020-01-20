В Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год

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Количество преступлений, совершённых в Свердловской области в 2019 году, увеличилось на 4,2% по сравнению с 2018-м.
В Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

В области совершено почти 58 тыс. преступлений, из которых 22% — тяжкие и особо тяжкие, 50,1% относятся к небольшой тяжести.

Число особо тяжких преступлений сократилось на 10,4%, число тяжких и средней тяжести выросло на 15,5% и 5,2%.

«В результате преступных посягательств погиб 621 человек, тяжкий вред причинён здоровью 935 человек», — заявила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

51,1% всех совершённых преступлений — хищения различного рода.

Ранее kp.ru сообщал, что в СК заявили о снижении числа преступлений в Петербурге в 2019 году.

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