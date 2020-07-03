В Хабаровском крае ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях
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- РИА Новости
Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу региональных властей.
«Из 30 проверенных за неделю заведений в 15 были найдены нарушения», — заявила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.
На заседании оперативного штаба принято решение действовать с нарушителями сразу через суды и приостанавливать деятельность за создание угроз здоровью граждан.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.