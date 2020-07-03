В Хабаровском крае ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях

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В Хабаровском крае решили ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях.
В Хабаровском крае ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях
  • © Е. Немировский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

«Из 30 проверенных за неделю заведений в 15 были найдены нарушения», — заявила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

На заседании оперативного штаба принято решение действовать с нарушителями сразу через суды и приостанавливать деятельность за создание угроз здоровью граждан.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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