В Хабаровском крае ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях

В Хабаровском крае решили ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях.

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

«Из 30 проверенных за неделю заведений в 15 были найдены нарушения», — заявила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

На заседании оперативного штаба принято решение действовать с нарушителями сразу через суды и приостанавливать деятельность за создание угроз здоровью граждан.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.