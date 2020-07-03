Эксперт рассказал о последствиях пандемии для рынка труда

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Генеральный директор сервиса FriendWork Recruiter Александр Красс рассказал о последствиях пандемии для рынка труда.
Эксперт рассказал о последствиях пандемии для рынка труда
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он выразил мнение, что будет ускорен процесс исчезновения многих оффлайн-профессий.

«Развитие технологий и их стоимость пока не позволяют поставить цифровых администраторов, например, в отели, поэтому компании всё ещё будут ценить обычный людской труд. Но как долго это продлится, сказать трудно: автоматизация и удалённая работа всё-таки будут набирать обороты», — заявил Красс.

По его мнению, востребованными окажутся специалисты, способные адаптироваться к новым реалиям.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.

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