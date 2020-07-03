Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год

Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Стоимость рассчитывали по классическому рецепту — редис, картофель, яйца, огурцы, колбаса варёная, сметана, квас, лук и укроп.

Больше всего за год подорожал редис — на 38%, до 142 рублей за килограмм.

Далее следуют зелёный лук (+18%), картофель (+16%), огурцы (+15%), укроп (+10%), яйца (+12%).

Снизилась только цена варёной колбасы — на 7%, до 160 рублей за 300 граммов.

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