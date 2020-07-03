Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год

Короткая ссылка
Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей.
Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год
  • upload.wikimedia.org

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Стоимость рассчитывали по классическому рецепту — редис, картофель, яйца, огурцы, колбаса варёная, сметана, квас, лук и укроп.

Больше всего за год подорожал редис — на 38%, до 142 рублей за килограмм.

Далее следуют зелёный лук (+18%), картофель (+16%), огурцы (+15%), укроп (+10%), яйца (+12%).

Снизилась только цена варёной колбасы — на 7%, до 160 рублей за 300 граммов.

Ранее диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, как питаться на работе после выхода из режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить