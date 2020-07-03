Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Стоимость рассчитывали по классическому рецепту — редис, картофель, яйца, огурцы, колбаса варёная, сметана, квас, лук и укроп.
Больше всего за год подорожал редис — на 38%, до 142 рублей за килограмм.
Далее следуют зелёный лук (+18%), картофель (+16%), огурцы (+15%), укроп (+10%), яйца (+12%).
Снизилась только цена варёной колбасы — на 7%, до 160 рублей за 300 граммов.
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