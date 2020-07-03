Адвокат сына погибшего в ДТП оценил заявление защитника Ефремова

Адвокат сына погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Сергей Аверцев сообщил, что пострадавшая сторона будет изучать заявление защитника артиста о его невиновности.

«До этого же он его признавал. Это очень часто бывает что люди пытаются уйти от ответственности различными способами. Будем анализировать эти показания и будем добиваться правды», — приводит его слова сайт «Москва 24».

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр отказался признавать вину в совершении ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Сергей Захаров.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.