В Росстандарте рассказали о проекте единого перечня измерений
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
С 1 января 2021 года будут отменены 16 ведомственных приказов с перечнями для сферы экологии, торговли, спорта, энергетики, здравоохранения, ветеринарии, гидрометеорологии и таможенного дела. Их заменит единый список.
Проект уже проходит обсуждение и согласование на экспертных площадках. В единый перечень измерений включат все актуальные требования из упраздняемых приказов. Также будут добавлены современные величины.
«Например, в разрабатываемый перечень измерений включены требования к измерениям, выполняемым при обеспечении безопасности дорожного движения», — сказали в Росстандарте.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают национальный стандарт марлевых масок.