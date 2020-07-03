В Росстандарте рассказали о проекте единого перечня измерений

В Росстандарте рассказали о проекте нового списка измерений.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 1 января 2021 года будут отменены 16 ведомственных приказов с перечнями для сферы экологии, торговли, спорта, энергетики, здравоохранения, ветеринарии, гидрометеорологии и таможенного дела. Их заменит единый список.

Проект уже проходит обсуждение и согласование на экспертных площадках. В единый перечень измерений включат все актуальные требования из упраздняемых приказов. Также будут добавлены современные величины.

«Например, в разрабатываемый перечень измерений включены требования к измерениям, выполняемым при обеспечении безопасности дорожного движения», — сказали в Росстандарте.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают национальный стандарт марлевых масок.