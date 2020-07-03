В Рослесхозе назвали сумму ущерба от лесных пожаров в 2019 году

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Ущерб от гибели лесов из-за пожаров в России в 2019 году составил 13,4 млрд рублей. Об этом заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.
В Рослесхозе назвали сумму ущерба от лесных пожаров в 2019 году
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Он уточнил, что в прошлом году в России лесные пожары были зафиксированы на площади около 15 млн га.

Аноприенко отметил, что пройденная огнём площадь не равняется площади погибших лесов.

«По данным региональных лесных ведомств, в прошлом году площадь леса, погибшего от лесных пожаров, составила 101,4 тыс. га. А уточнённая сумма ущерба, за которую отчитались регионы, — 13,4 млрд рублей», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на треть, до 90 тыс. га.

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