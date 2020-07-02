В ЯНАО введён особый противопожарный режим

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Из-за угрозы лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа введён особый противопожарный режим. Об этом сообщает ямальское управление МЧС со ссылкой на оперативный штаб, отслеживающий чрезвычайные ситуации в регионе.
В ЯНАО введён особый противопожарный режим
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«Решение принято в связи с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Власти опасаются новой волны лесных пожаров.

С введением спецрежима экстренные службы должны быть приведены в состояние полной готовности. Запрещено посещение лесов, проведение сельскохозяйственных работ, на особо опасных территориях запрещается проезд транспорта.

Пока МЧС проводит ежедневный мониторинг ситуации, в случае необходимости может установить круглосуточное патрулирование местности.

10 июня интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе продлили особый противопожарный режим.

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