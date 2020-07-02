В ЯНАО введён особый противопожарный режим
- АГН «Москва»
«Решение принято в связи с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Власти опасаются новой волны лесных пожаров.
С введением спецрежима экстренные службы должны быть приведены в состояние полной готовности. Запрещено посещение лесов, проведение сельскохозяйственных работ, на особо опасных территориях запрещается проезд транспорта.
Пока МЧС проводит ежедневный мониторинг ситуации, в случае необходимости может установить круглосуточное патрулирование местности.
10 июня интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе продлили особый противопожарный режим.