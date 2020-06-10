В Севастополе продлили особый противопожарный режим

В Севастополе особый противопожарный режим продлён до начала июля.

Как передаёт «Новый Севастополь», такое решение приняло на минувшем заседании местное правительство.

«12 июня 2020 года предлагается установить особый противопожарный режим на 21 календарный день на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя — пять участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ», — заявил и. о. директора Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Он подчеркнул, что режим запрещает гражданам посещать леса, проводить сельскохозяйственные палы, жечь мусор, запускать пиротехнические изделия, разжигать костры и готовить пищу на открытом огне.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму.