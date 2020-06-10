В Севастополе продлили особый противопожарный режим
- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь», такое решение приняло на минувшем заседании местное правительство.
«12 июня 2020 года предлагается установить особый противопожарный режим на 21 календарный день на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя — пять участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ», — заявил и. о. директора Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Он подчеркнул, что режим запрещает гражданам посещать леса, проводить сельскохозяйственные палы, жечь мусор, запускать пиротехнические изделия, разжигать костры и готовить пищу на открытом огне.
Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму.