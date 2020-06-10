В Севастополе продлили особый противопожарный режим

Короткая ссылка
В Севастополе особый противопожарный режим продлён до начала июля.
В Севастополе продлили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь», такое решение приняло на минувшем заседании местное правительство.

«12 июня 2020 года предлагается установить особый противопожарный режим на 21 календарный день на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя — пять участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ», — заявил и. о. директора Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Он подчеркнул, что режим запрещает гражданам посещать леса, проводить сельскохозяйственные палы, жечь мусор, запускать пиротехнические изделия, разжигать костры и готовить пищу на открытом огне.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить