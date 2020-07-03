Площадь пожаров в Красноярском крае выросла на треть за сутки
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной авиалесоохраны.
Также сообщается, что площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла в два раза, до 16,3 тыс. га.
Отмечается, что за 2 июля на территории России было ликвидировано 74 лесных пожара на площади 2 616 га.
Ранее из-за угрозы лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа был введён особый противопожарный режим.