Площадь пожаров в Красноярском крае выросла на треть за сутки

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За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на треть, до 90 тыс. га.
Площадь пожаров в Красноярском крае выросла на треть за сутки
  • © РИА Новости / Дмитрий Ворошилов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной авиалесоохраны.

Также сообщается, что площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла в два раза, до 16,3 тыс. га.

Отмечается, что за 2 июля на территории России было ликвидировано 74 лесных пожара на площади 2 616 га.

Ранее из-за угрозы лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа был введён особый противопожарный режим.

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