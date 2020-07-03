В Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек за сутки

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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 18 221 человека протестировали на наличие COVID-19.
В Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек за сутки
  • РИА Новости

«Под медицинским наблюдением находится 1885 человек. Из них 90 в обсерваторе, 919 — на самоизоляции, 876 — контактные», — рассказали KP.RU в администрации города.

Все приезжающие из других стран проводят 14 дней на карантине.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.

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