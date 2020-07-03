В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 6718 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2182 (32,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
Также врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.