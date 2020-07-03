В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
RT
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 6718 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2182 (32,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.

Также врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить