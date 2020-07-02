В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 661 165, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 6760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса.

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.