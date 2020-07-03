За сутки в России умерли 176 пациентов с коронавирусной инфекцией

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В России за сутки скончались 176 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9859. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки в России умерли 176 пациентов с коронавирусной инфекцией
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«За сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9859 человек», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что число вылечившихся от коронавируса в России превысило 437 тыс.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

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