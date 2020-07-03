За сутки в России умерли 176 пациентов с коронавирусной инфекцией
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- АГН «Москва»
«За сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9859 человек», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее стало известно, что число вылечившихся от коронавируса в России превысило 437 тыс.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.