Мурашко дал прогноз по возвращению России к полноценной жизни

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в стране до февраля следующего года маловероятно.
Мурашко дал прогноз по возвращению России к полноценной жизни
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля», — сказал Мурашко в интервью Интерфаксу.

По его словам, необходимо разорвать цепочку передачи вируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.

По данным на 3 июля, около 284 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на наличие у них коронавирусной инфекции COVID-19.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что механизм оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне.

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