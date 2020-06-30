Путин оценил механизм оперативного реагирования в борьбе с COVID-19

Механизм оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, ситуация, с которой «мы столкнулись», показала, что отечественная система здравоохранения и страна в целом способным быстро реагировать на самые непростые вызовы.

«Подчеркну, весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности», — сказал глава государства во время открытия медицинских центров, построенных министерством обороны в ряде субъектов.

Ранее Путин заявлял, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом уверенно и с минимальными потерями.