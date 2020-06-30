Путин оценил механизм оперативного реагирования в борьбе с COVID-19

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Механизм оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин оценил механизм оперативного реагирования в борьбе с COVID-19
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По его словам, ситуация, с которой «мы столкнулись», показала, что отечественная система здравоохранения и страна в целом способным быстро реагировать на самые непростые вызовы.  

«Подчеркну, весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности», — сказал глава государства во время открытия медицинских центров, построенных министерством обороны в ряде субъектов.

Ранее Путин заявлял, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом уверенно и с минимальными потерями. 

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