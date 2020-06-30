Путин оценил механизм оперативного реагирования в борьбе с COVID-19
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- РИА Новости
По его словам, ситуация, с которой «мы столкнулись», показала, что отечественная система здравоохранения и страна в целом способным быстро реагировать на самые непростые вызовы.
«Подчеркну, весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности», — сказал глава государства во время открытия медицинских центров, построенных министерством обороны в ряде субъектов.
Ранее Путин заявлял, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом уверенно и с минимальными потерями.