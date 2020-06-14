Путин заявил о выходе России из пандемии с минимальными потерями

Россия выходит из ситуации с коронавирусом уверенно и с минимальными потерями, заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было», — сказал глава государства, отметив, что «в Штатах так не происходит», и подчеркнув, что борьба с коронавирусом высветила общие проблемы США.

Президент добавил, что в России правительство и главы регионов работают «как одна команда».

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что в России занижают статистику по коронавирусу.

Он отметил, что российский президент принимает решения по данному вопросу, не заботясь о своём личном рейтинге.