Коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле

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В апреле 2020 года коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 человек в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата.
Коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Впервые мы опубликовали данные, которые характеризуют то, как в апреле фиксировалась причина смертности от ковидной инфекции», — сказала она во время пресс-конференции.

Голикова добавила, что в официальной отчётности смертность от коронавирусной инфекции разделена на две колонки: где COVID-19 идентифицирован полностью и где болезнь, возможно, была, но не идентифицирована (эти случаи также относятся к основной причине смертности).

«Эта цифра ещё может уточняться по результатам патологоанатомических вскрытий, но, скорее всего, по апрелю она уже будет малоподвижна, так как достаточное количество времени уже прошло», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова отметила, что из 1660 случаев, где основной причиной смерти указан коронавирус, в 390 случаях вирус не был подтверждён лабораторно.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришёлся на 11 мая.

По данным на 13 июня, в России выявлено 520 129 случаев COVID-19.

274 641 человек выздоровел, 6829 скончались.

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