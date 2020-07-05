Названы регионы с наибольшей протяжённостью автомобильных дорог

Росстат обнародовал данные о состоянии российских автомобильных дорог. RT на основе этой статистики составил рейтинг регионов России с самыми протяжёнными дорогами.

В 2019 году наибольшая протяжённость автомобильных дорог зафиксирована в Алтайском крае (54,3 тыс. км), Башкирии (48,6 тыс. км), Московской области (43,5 тыс. км), Краснодарском крае (42,5 тыс. км) и Самарской области (41,5 тыс. км).

В конце рейтинга по этому показателю — Ненецкий АО (382 км), Севастополь (1,1 тыс. км), Чукотка (2,16 тыс. км), Камчатский край (2,2 тыс. км) и Магаданская область (2,7 тыс. км).

Всего в России в 2019 году насчитывалось 1,5 млн км автомобильных дорог. С 2009 года их общая протяжённость выросла на 89,2%, тогда общая длина дорог в России составляла 792,7 тыс. км.