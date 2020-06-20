Кабмин одобрил выделение средств на строительство дорог в 46 регионах

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Российское правительство приняло решение выделить Росавтодору из резервного фонда бюджетные ассигнования на дорожную деятельность в 46 субъектах.
Кабмин одобрил выделение средств на строительство дорог в 46 регионах
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что решение было принято в ходе заседания 18 июня.

«Принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации», — указано в сообщении.

Как передаёт ТАСС, в ходе заседания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что планируется выделить более 43 млрд рублей.

Ранее Мишустин утвердил правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму.

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