Кабмин одобрил выделение средств на строительство дорог в 46 регионах
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что решение было принято в ходе заседания 18 июня.
«Принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации», — указано в сообщении.
Как передаёт ТАСС, в ходе заседания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что планируется выделить более 43 млрд рублей.
Ранее Мишустин утвердил правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму.