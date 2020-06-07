Кабмин утвердил правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму.
Кабмин утвердил правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог», — рассказали в кабмине.

Отмечается, что из резервного фонда правительства в 2020 году «для этого выделяется более 6,8 млрд рублей». Эти средства «позволят привести в порядок не менее 166 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что городам Удмуртии выделят дополнительное финансирование на ремонт дорог.

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