Кабмин утвердил правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму
- © Александр Полегенько
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства России.
«В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог», — рассказали в кабмине.
Отмечается, что из резервного фонда правительства в 2020 году «для этого выделяется более 6,8 млрд рублей». Эти средства «позволят привести в порядок не менее 166 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения».
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что городам Удмуртии выделят дополнительное финансирование на ремонт дорог.