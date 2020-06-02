Города Удмуртии получат дополнительное финансирование на ремонт дорог

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Городам Удмуртии выделят дополнительное финансирование на ремонт дорог. Об этом стало известно на онлайн-конференции с участием главы региона Александра Бречалова.
Города Удмуртии получат дополнительное финансирование на ремонт дорог
  • РИА Новости

Как передаёт интернет-издание «Сусанин», о ходе работ рассказали руководители муниципалитетов, а также депутаты и общественники, которые осуществляют контроль за ремонтом.

Председатель правительства республики Ярослав Семёнов отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в регионе заложена сумма в 1,56 млрд рублей. Из них 800 млн рублей — федеральные средства, 757 млн рублей — бюджет Удмуртии.

«Помимо нацпроекта, в этом году ведутся работы по ремонту дорог и тротуаров в городах. На эти цели выделено 547 млн рублей», — уточнил Семёнов.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Казани выделили 7,5 млрд рублей на дорожные работы.

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