В Казани выделили 7,5 млрд рублей на дорожные работы

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Власти Казани объявили, что на дорожные работы выделили 7,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.
В Казани выделили 7,5 млрд рублей на дорожные работы
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», 1,5 млрд рублей из них направили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, 2,8 млрд направлено на строительство участка Большого Казанского кольца; 1,9 млрд — на ремонт объектов улично-дорожной сети; ещё 1,3 млрд — на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог.

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