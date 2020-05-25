В Казани выделили 7,5 млрд рублей на дорожные работы

Власти Казани объявили, что на дорожные работы выделили 7,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Как передаёт «Реальное время», 1,5 млрд рублей из них направили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, 2,8 млрд направлено на строительство участка Большого Казанского кольца; 1,9 млрд — на ремонт объектов улично-дорожной сети; ещё 1,3 млрд — на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог.