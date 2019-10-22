В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог

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В Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог
  • РИА Новости

В 2019 году поставлена задача отремонтировать почти 2,5 тыс. км дорог. На региональных участках все работы завершены.

«Мы идём хорошими темпами, и я очень надеюсь, что каждый год наши жители видят изменения на региональных и муниципальных дорогах», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Среди муниципалитетов-лидеров — Кашира, Химки, Дмитровский, Домодедово и Ленинский.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбурге рассказали о ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог.

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