В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

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Дмитрий Рункевич
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
  • АГН «Москва»

В своём обращении законодатель напомнил, что в настоящее время при покупке жилья официально работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту.

Однако данные суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в российских мегаполисах, считает Фёдоров. 

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — написано в тексте сообщения.

Как пояснил адвокат, партнёр юридической группы Novator Александр Катков, в настоящее время оформить налоговый вычет можно через налоговую службу или работодателя.

«Если человек купил квартиру, условно, за 8 млн рублей, из которых 6 млн взял в кредит, он уплатит порядка 3,5 млн по процентам — в зависимости от ставки. И основной вычет он получит с 2 млн рублей — 260 тыс., а второй, дополнительный — с суммы 3 млн», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку 6,5% для семей на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей.

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