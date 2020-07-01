Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае

В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ.

Средняя ставка составила рекордно низкие 9,3%. Средний чек вырос на 4,5% и составил 2,34 млн рублей.

«Мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

По его словам, поддержку ипотеке оказало снижение ключевой ставки в конце апреля и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки. В результате в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита, добавил он.

Ранее, как сообщало RIA56, в Оренбургской области оценили реализацию программы льготной сельской ипотеки.