Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ.
Средняя ставка составила рекордно низкие 9,3%. Средний чек вырос на 4,5% и составил 2,34 млн рублей.
«Мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
По его словам, поддержку ипотеке оказало снижение ключевой ставки в конце апреля и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки. В результате в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита, добавил он.
Ранее, как сообщало RIA56, в Оренбургской области оценили реализацию программы льготной сельской ипотеки.