В Оренбургской области оценили реализацию программы льготной сельской ипотеки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минсельхоз.
Больше всего кредитов (158) оформили в Оренбургском районе. Активно участвуют и заёмщики из Акбулакского, Бугурусланского, Бузулукского, Новоорского, Октябрьского, Переволоцкого, Сакмарского, Саракташского и Ташлинского районов.
При строительстве условиями договора подряда должно быть предусмотрено возведение дома в срок, не превышающий 24 месяцев со дня предоставления ипотеки.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки.