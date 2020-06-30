В Оренбургской области оценили реализацию программы льготной сельской ипотеки

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В Оренбургской области растёт число семей, оформивших льготную сельскую ипотеку в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Выдан 291 кредит на 579 млн рублей.
В Оренбургской области оценили реализацию программы льготной сельской ипотеки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Больше всего кредитов (158) оформили в Оренбургском районе. Активно участвуют и заёмщики из Акбулакского, Бугурусланского, Бузулукского, Новоорского, Октябрьского, Переволоцкого, Сакмарского, Саракташского и Ташлинского районов.

При строительстве условиями договора подряда должно быть предусмотрено возведение дома в срок, не превышающий 24 месяцев со дня предоставления ипотеки.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки.

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