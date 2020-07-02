В Удмуртии возобновляют работу реабилитационные центры для детей

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В пятницу, 3 июля, в Удмуртии возобновляют работу реабилитационные центры для детей.
В Удмуртии возобновляют работу реабилитационные центры для детей
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на министра социальной политики и труда региона Татьяну Чуракову.

Из-за пандемии коронавируса центр «Адели» в Ижевске и Глазовский реабилитационный детский центр приостановили свою деятельность. Теперь они снова смогут принимать пациентов.

«Мы постараемся всех детей, которые были записаны на курсы реабилитации с 1 апреля, принять до конца года. Но на ближайшее время принимаем только ижевчан и жителей Завьяловского района», — уточнила Чуракова.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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