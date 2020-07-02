В Петербурге рассказали о подготовке к ЕГЭ

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В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к Единому государственному экзамену.
В Петербурге рассказали о подготовке к ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Проходить в школу и на места проведения ЕГЭ дети и учителя будут по специальному графику. Всем измерят температуру. Маски и перчатки обязательны только для организаторов.

Число участников в аудитории сокращено для соблюдения социальной дистанции.

Проводить ЕГЭ будут в 167 пунктах. В общей сложности экзамены будут сдавать почти 36 тыс. человек, в том числе 24,6 тыс. выпускников школ.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.

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