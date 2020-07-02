На международном форуме урбанистики в Уфе обсудили драйверы развития городской атмосферы

На международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» в Уфе обсудили драйверы развития городской атмосферы.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Участниками выездной секции стали, в частности, депутат Государственной думы Инга Юмашева, журналист и общественный деятель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека в Башкирии Валериан Гагин.

«Атмосферный город — это город, где люди, сообщества могут максимально комфортно быть, заниматься творчеством, объединяться и, что важно, сохранять при этом не иерархический подход, а горизонтальный, чтобы оставаться вместе», — заявила Юмашева.

Винокурова, со своей стороны, отметила, что можно строить этично, красиво и круто.

Среди других тем форума — развитие человеческого капитала и системы образования, планирование городской среды под нужды всех категорий граждан, перспективы туротрасли в посткоронавирусном мире.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в гибридном формате.