На международном форуме урбанистики в Уфе обсудили драйверы развития городской атмосферы
- © Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Об этом сообщает «Утро.ру».
Участниками выездной секции стали, в частности, депутат Государственной думы Инга Юмашева, журналист и общественный деятель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека в Башкирии Валериан Гагин.
«Атмосферный город — это город, где люди, сообщества могут максимально комфортно быть, заниматься творчеством, объединяться и, что важно, сохранять при этом не иерархический подход, а горизонтальный, чтобы оставаться вместе», — заявила Юмашева.
Винокурова, со своей стороны, отметила, что можно строить этично, красиво и круто.
Среди других тем форума — развитие человеческого капитала и системы образования, планирование городской среды под нужды всех категорий граждан, перспективы туротрасли в посткоронавирусном мире.
Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в гибридном формате.