Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в гибридном формате
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Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Помимо классического формата, планируется запустить новую phygital-концепцию.
«Форум будет проведён в так называемом phygital-формате. Это означает интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств», — заявил директор Тюменского технопарка Александр Сакевич.
Речь идёт о виртуальной платформе, на базе которой пройдут трансляции мероприятий и выставка в 3D-формате. Некоторые события состоятся только онлайн.
Ранее сообщалось, что объявлена программа Тюменского нефтегазового форума.
Как сообщало kp.ru, в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.