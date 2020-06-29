Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в гибридном формате

Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдёт в гибридном формате.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Помимо классического формата, планируется запустить новую phygital-концепцию.

«Форум будет проведён в так называемом phygital-формате. Это означает интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств», — заявил директор Тюменского технопарка Александр Сакевич.

Речь идёт о виртуальной платформе, на базе которой пройдут трансляции мероприятий и выставка в 3D-формате. Некоторые события состоятся только онлайн.

Ранее сообщалось, что объявлена программа Тюменского нефтегазового форума.

Как сообщало kp.ru, в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.