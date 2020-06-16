Объявлена программа Тюменского нефтегазового форума
- @oilgasforum
Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу.
В 2020 году мероприятие состоится при поддержке Минприроды России. Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписано с региональным правительством.
Запланировано более 40 мероприятий, в том числе технологические дни, круглые столы, конференции, пленарные сессии, деловые завтраки и онлайн-площадки.
Участники обсудят такие темы, как «Будущее сегодня: новые возможности отрасли», «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», «Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие», «Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний», «Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и ТЭК».
Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.