Объявлена программа Тюменского нефтегазового форума

Стала известна программа Тюменского нефтегазового форума.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу.

В 2020 году мероприятие состоится при поддержке Минприроды России. Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписано с региональным правительством.

Запланировано более 40 мероприятий, в том числе технологические дни, круглые столы, конференции, пленарные сессии, деловые завтраки и онлайн-площадки.

Участники обсудят такие темы, как «Будущее сегодня: новые возможности отрасли», «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», «Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие», «Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний», «Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и ТЭК».

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.