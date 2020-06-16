Объявлена программа Тюменского нефтегазового форума

Короткая ссылка
Стала известна программа Тюменского нефтегазового форума.
Объявлена программа Тюменского нефтегазового форума
  • @oilgasforum
  • Instagram

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу.

В 2020 году мероприятие состоится при поддержке Минприроды России. Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписано с региональным правительством.

Запланировано более 40 мероприятий, в том числе технологические дни, круглые столы, конференции, пленарные сессии, деловые завтраки и онлайн-площадки.

Участники обсудят такие темы, как «Будущее сегодня: новые возможности отрасли», «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», «Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие», «Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний», «Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и ТЭК».

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить