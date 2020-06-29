Международный форум урбанистики пройдёт 30 июня в Уфе
- © Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
Об этом сообщает «Утро.ру».
Участники обсудят вопросы регионального управления, развития градостроения и территорий.
Программа включает пленарное заседание «Государственное управление для людей», которое соберёт представителей федеральной власти, отраслевых специалистов, ведущих экспертов в области урбанистики.
Среди других тем форума — развитие человеческого капитала и системы образования, планирование городской среды под нужды всех категорий граждан, перспективы туротрасли в посткоронавирусном мире.
Ведущими спикерами станут заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Ростуризма Зарина Догузова, глава Башкирии Радий Хабиров.
Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в гибридном формате.