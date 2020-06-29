Международный форум урбанистики пройдёт 30 июня в Уфе

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Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» состоится 30 июня в Уфе.
Международный форум урбанистики пройдёт 30 июня в Уфе
  • © Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

Об этом сообщает «Утро.ру».

Участники обсудят вопросы регионального управления, развития градостроения и территорий.

Программа включает пленарное заседание «Государственное управление для людей», которое соберёт представителей федеральной власти, отраслевых специалистов, ведущих экспертов в области урбанистики.

Среди других тем форума — развитие человеческого капитала и системы образования, планирование городской среды под нужды всех категорий граждан, перспективы туротрасли в посткоронавирусном мире.

Ведущими спикерами станут заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Ростуризма Зарина Догузова, глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в гибридном формате.

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