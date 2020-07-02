Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции

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Результаты голосования по поправкам к Конституции показывают, что большинство россиян верят, что власти могут работать лучше. Об этом в начале совещания заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

«Ещё раз, спасибо тем, кто поддержал поправки. Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал «против», — сказал он.

Как отметил глава государства, у страны «ещё много нерешённых проблем».

«Это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно, а нам — руководству страны — при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее», — добавил он.

По его словам, итоги голосования показывают, что большинство граждан верят, что власти «могут работать лучше».

«Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство, от муниципалитетов до президента, обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — подчеркнул он.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. По данным после обработки 100% протоколов, более 77% избирателей выступили за их принятие, против — около 21%. 

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