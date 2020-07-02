В Петербурге рассказали о снятии ряда ограничительных мер с 6 июля

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В Санкт-Петербурге рассказали о снятии ряда ограничительных мер с понедельника, 6 июля. В частности, возобновят работу крупные магазины, фитнес-залы и музеи.
В Петербурге рассказали о снятии ряда ограничительных мер с 6 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Залы могут работать по предварительной записи, работники должны использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее полутора метров, в студиях групповых занятий должна быть нанесена разметка», — заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, соблюдение стандартов безопасности — основное условие открытия и остальных учреждений.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.

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