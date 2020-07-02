Вышел новый выпуск проекта «Военкоры»

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Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «Военкоры», посвящённый войне в Чечне.
Вышел новый выпуск проекта «Военкоры»
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«В первой чеченской войне российская армия потеряла тысячи солдат. Среди мирного населения погибших были десятки тысяч, включая тех, кто был убит в террористических актах в Будённовске, Кизляре, Первомайске, Ингушетии. Почему эта первая для современной России война стала настолько разрушительной? Почему многие участники до сих пор вспоминают её как настоящий ад? Как же всё-таки получилось остановить насилие и террор и какой ценой?» — говорится в описании программы.

Эти вопросы обсудили журналисты, которые видели ту войну своими глазами: Роман Бабаян, Александр Сладков, Алексей Самолётов, Михаил Леонтьев, а также военкоры Оксана Бойко и Андрей Медведев.

Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты делятся историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждают военные конфликты.

Ранее телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она будет вручена в третий раз.

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