За сутки в России скончались 147 пациентов с коронавирусной инфекцией

В России за сутки скончались 147 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9683, сообщил оперативный штаб.

«Зафиксировано 147 летальных исходов... За весь период зафиксировано 9683 летальных исхода», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки было подтверждено 216 летальных случаев.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.