За сутки в России скончались 147 пациентов с коронавирусной инфекцией
- РИА Новости
«Зафиксировано 147 летальных исходов... За весь период зафиксировано 9683 летальных исхода», — говорится в сообщении.
Накануне в России за сутки было подтверждено 216 летальных случаев.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.