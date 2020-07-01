За сутки в России скончались 216 пациентов с коронавирусной инфекцией

В России за сутки скончались 216 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9536, сообщил оперативный штаб.

«За последние сутки подтверждено 216 летальных случаев... За весь период по России умерло 9 536 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в России за сутки было подтверждено 154 летальных случая.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.