За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 23 кубометра водонефтяной смеси
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«За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра, всего 33 107 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 879 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего — 172 151 тонн», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что 129,8 км береговой линии и 250,9 тыс. кв. м. загрязнённой территории обработано сорбентом.
Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.