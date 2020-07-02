За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 23 кубометра водонефтяной смеси

За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 23 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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