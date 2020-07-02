За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 23 кубометра водонефтяной смеси

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За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 23 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 23 кубометра водонефтяной смеси
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра, всего 33 107 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 879 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего — 172 151 тонн», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что 129,8 км береговой линии и 250,9 тыс. кв. м. загрязнённой территории обработано сорбентом.

Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.

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