Оперштаб рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске

За последние 24 часа спасатели вывезли около 4,7 тыс. т загрязнённого грунта с места разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщили в оперштабе по ликвидации последствий ЧП.

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