Оперштаб рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске
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«За сутки собрано топливно-водяной смеси 30 кубометров, всего 33 084 кубометр. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 696 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего — 167 280 тонн», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что 126,9 км береговой линии обработано сорбентом.
Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.