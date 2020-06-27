На месте ЧП в Норильске собрано семь кубометров водонефтяной смеси
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«За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 куб. м, всего 32 974 куб. м. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезена 4741 т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 148 570 т», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, с начала операции сорбентом обработано 104,7 км береговой линии и 200,7 тыс. кв. м загрязнённой территории.
19 июня российский лидер Владимир Путин отмечал, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
Как отмечали в «Норникеле», компания профинансировала ликвидацию последствий разлива топлива на 5 млрд рублей.