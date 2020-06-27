На месте ЧП в Норильске собрано семь кубометров водонефтяной смеси

Короткая ссылка
За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске собрано 7 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом заявили в оперативном штабе.
На месте ЧП в Норильске собрано семь кубометров водонефтяной смеси
  • © Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 куб. м, всего 32 974 куб. м. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезена 4741 т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 148 570 т», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, с начала операции сорбентом обработано 104,7 км береговой линии и 200,7 тыс. кв. м загрязнённой территории.

19 июня российский лидер Владимир Путин отмечал, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию. 

Как отмечали в «Норникеле», компания профинансировала ликвидацию последствий разлива топлива на 5 млрд рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить