На месте ЧП в Норильске собрано семь кубометров водонефтяной смеси

За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске собрано 7 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом заявили в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 куб. м, всего 32 974 куб. м. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезена 4741 т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 148 570 т», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, с начала операции сорбентом обработано 104,7 км береговой линии и 200,7 тыс. кв. м загрязнённой территории.

19 июня российский лидер Владимир Путин отмечал, что была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.

Как отмечали в «Норникеле», компания профинансировала ликвидацию последствий разлива топлива на 5 млрд рублей.