Эксперты отметили рост спроса на официантов в России

В России в связи со снятием ограничительных мер отмечается резкий рост спроса на вакансию официанта. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что число предложений работы для официантов во вторую неделю после выхода из карантина увеличилось в два раза по сравнению с показателями первых чисел лета.

В апреле вакансию официанта назвали одной из самых невостребованных на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.