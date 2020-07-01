При проливке Дома культуры в Гусь-Хрустальном пострадал пожарный

Пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, он госпитализирован, сообщили в главке МЧС России по Владимирской области.

«При обрушении конструкций здания произошло возгорание в подвале. При проливке и разборе конструкций на пожаре пострадал пожарный 1981 года рождения», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Пострадавший получил ожоги второй и третьей степени и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном стало короткое замыкание, вызванное нарушением правил производства электротехнических работ.

В результате ЧП пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м.