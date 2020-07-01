При проливке Дома культуры в Гусь-Хрустальном пострадал пожарный
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«При обрушении конструкций здания произошло возгорание в подвале. При проливке и разборе конструкций на пожаре пострадал пожарный 1981 года рождения», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Пострадавший получил ожоги второй и третьей степени и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном стало короткое замыкание, вызванное нарушением правил производства электротехнических работ.
В результате ЧП пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.
В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м.