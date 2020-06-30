В Гусь-Хрустальном произошёл пожар в доме культуры

В здании дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошёл пожар. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Из-за быстрого распространения огня площадь пожара увеличилась до 2400 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, от огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

В МЧС также сообщили, что пожарные предпринимают усилия для того, чтобы не позволить огню со здания дома культуры перекинуться на стоящее рядом административное помещение стадиона.

В конце мая сообщалось о пожаре в здании культурного центра «Орджоникидзевский» в Екатеринбурге.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.