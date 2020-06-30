В Гусь-Хрустальном произошёл пожар в доме культуры

Короткая ссылка
В здании дома культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошёл пожар. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
В Гусь-Хрустальном произошёл пожар в доме культуры
  • © 33.mchs.gov.ru

«Из-за быстрого распространения огня площадь пожара увеличилась до 2400 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, от огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

В МЧС также сообщили, что пожарные предпринимают усилия для того, чтобы не позволить огню со здания дома культуры перекинуться на стоящее рядом административное помещение стадиона.

В конце мая сообщалось о пожаре в здании культурного центра «Орджоникидзевский» в Екатеринбурге.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить