В Гусь-Хрустальном произошёл пожар в доме культуры
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«Из-за быстрого распространения огня площадь пожара увеличилась до 2400 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, от огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.
В МЧС также сообщили, что пожарные предпринимают усилия для того, чтобы не позволить огню со здания дома культуры перекинуться на стоящее рядом административное помещение стадиона.
В конце мая сообщалось о пожаре в здании культурного центра «Орджоникидзевский» в Екатеринбурге.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.