В Екатеринбурге горит здание культурного центра «Орджоникидзевский»

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В Екатеринбурге произошло возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский».
В Екатеринбурге горит здание культурного центра «Орджоникидзевский»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Поступило сообщение о горении в здании центра культуры «Орджоникидзевский» на бульваре Культуры», — сказал собеседник.

Уточняется, что площадь пожара составляет 700 кв. м. В настоящий момент пожарные принимают меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания, которое произошло в многоэтажном доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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