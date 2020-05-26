В Екатеринбурге горит здание культурного центра «Орджоникидзевский»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«Поступило сообщение о горении в здании центра культуры «Орджоникидзевский» на бульваре Культуры», — сказал собеседник.
Уточняется, что площадь пожара составляет 700 кв. м. В настоящий момент пожарные принимают меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания, которое произошло в многоэтажном доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.