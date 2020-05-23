Два человека погибли при пожаре в Петербурге

Два человека погибли в результате возгорания, которое произошло в многоэтажном доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.

Уточняется, что пожар на площади 20 кв. м произошёл в 55-метровой квартире на восьмом этаже в доме на Северном проспекте.

«С выше- и нижележащих этажей эвакуировано 15 человек. К сожалению, погибли два человека», — указывается в заявлении.

Уточняется что пожар был локализован в 19:39, а ликвидирован — в 20:07.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.