Два человека погибли при пожаре в Петербурге
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.
Уточняется, что пожар на площади 20 кв. м произошёл в 55-метровой квартире на восьмом этаже в доме на Северном проспекте.
«С выше- и нижележащих этажей эвакуировано 15 человек. К сожалению, погибли два человека», — указывается в заявлении.
Уточняется что пожар был локализован в 19:39, а ликвидирован — в 20:07.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.