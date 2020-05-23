Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области

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Трое детей и взрослый погибли в результате возгорания, которое произошло в частном доме в деревне Тараканово Ярославской области.
Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.

«Погибли девочка четырёх лет, близнецы — мальчик и девочка — двух лет, а также женщина, которая проживала в этой семье. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром», — сказал он.

Уточняется, что в момент пожара в доме находились четыре человека, при этом погибшая женщина не является родственницей детей. Предположительно, она просто проживала в семье.

Согласно имеющимся данным, мать в момент пожара находилась в огороде, а отец на рыбалке.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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