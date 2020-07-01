Названа возможная причина пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном

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Короткое замыкание, которые было вызвано нарушением правил производства электротехнических работ, предположительно, стало причиной пожара в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области.
Названа возможная причина пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
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Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам врио начальника ГУ МЧС Руслана Блинова, ремонт выполняли два электромонтёра.

«В результате нарушения правила производства электротехнических работ, по предварительным данным, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии», — приводит пресс-служба слова Блинова.

Ранее сообщалось, что открытое горение в здании Дома культуры в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м.

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